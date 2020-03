Stasera in onda la puntata di Curva Ovest

Altre notizie brevi

giovedì, 12 marzo 2020, 18:48

A breve arriverà anche in tutti gli ospedali della Toscana il ‘Tocilizumab’, il farmaco prodotto dall'azienda farmaceutica Roche per curare l'artrite reumatoide, ma che si è scoperto essere in grado di ridurre i problemi polmonari dei soggetti colpiti dal Coronavirus.

giovedì, 12 marzo 2020, 17:55

Almeno duemila posti letto, distribuiti in varie zone della Toscana e ricavati dall'utilizzo di hotel, residence ed agriturismo attualmente vuoti, saranno riservati dalla Regione Toscana per ospitare persone affette da Coronavirus poco sintomatici o in via di guarigione, in modo da garantire isolamento e cure in una situazione confortevole ma...

giovedì, 12 marzo 2020, 15:54

Personale dotato di strumenti per operare da casa, sportello aperto solo per appuntamenti urgenti e possibilità per gli utenti di accedere telefonicamente o online a tutti i servizi. Geal, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Lucca, sta seguendo con costanza l'evolversi della situazione relativa alla diffusione...

giovedì, 12 marzo 2020, 12:18

La Polizia Municipale nella giornata di ieri (martedì 11 marzo) è stata impegnata in una serie di controlli per verificare l’applicazione delle norme emanate dal Governo per l’emergenza Coronavirus. Una pattuglia di agenti ha presidiato prima la via Romana e poi viale Luporini con valutazione e presa consegna del modello...