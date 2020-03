Torneo di Viareggio, tra i convocati della Rappresentativa di Serie D anche giocatori di Fossano e Verbania

Altre notizie brevi

mercoledì, 4 marzo 2020, 15:08

La finale di Coppa Italia Serie D non si giocherà più l'1 aprile ma in una data ancora da ufficializzare. Lo ha reso noto il Dipartimento Interregionale in seguito alla recente calendarizzazione dei recuperi da effettuare a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19.

martedì, 3 marzo 2020, 16:44

“Non serve coraggio ma buon senso”: questo il messaggio del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, intervistato dal quotidiano Il Mattino, riguardo il modus operandi della LND nel gestire l’emergenza dell’attività agonistica della componente più numerosa del calcio italiano. “Bisogna ascoltare tutti, prendere atto e poi decidere da soli...

martedì, 3 marzo 2020, 11:20

La partita tra Lucchese e Prato, sfida di cartello del girone A, sarà trasmessa da Sportitalia che riprenderà la gara in diretta con telecronaca di Gabriele Schiavi.

martedì, 3 marzo 2020, 09:59

La partita Reyer Venezia - Gesam Gas e Luce Lucca, valida come 23° giornata del campionato di serie A di basket femminile, si disputerà domenica 8 marzo alle ore 17 a porte chiuse. E' arrivata l'ufficialità come comunica la società biancorossa.