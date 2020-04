Coronavirus, Banca di Pescia e Cascina rivede l’operatività delle filiali. Appuntamento telefonico o mail.

venerdì, 3 aprile 2020, 15:36

Visto il protrarsi delle misure straordinarie tese ad arginare il contagio e la diffusione del Covid-19, sino a diversa disposizione, le filiali di Banca di Pescia e Cascina saranno aperte nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì in orario 8.20 – 13.20. Martedì 14 aprile apertura al mattino. La filiale di Livorno osserverà invece l’orario 8,20-13,00. L’accesso agli sportelli sarà consentito per operazioni urgenti esclusivamente previo appuntamento telefonico o via email. La Banca invita ad utilizzare gli strumenti a distanza disponibili come home bankling, carte di credito o debito, sportelli bancomat, casse self nelle filiali di Pescia, Uzzano, Chiesina Uzzanese e Cascina in orari diversi da quelli di apertura sportello.