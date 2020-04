Coronavirus, ecco gli esercizi commerciali che possono restare aperti il 25 aprile e il 1 maggio

Altre notizie brevi

giovedì, 23 aprile 2020, 16:36

Da lunedì 27 aprile, si riorganizza e rafforza il servizio comunale per il sostegno alla spesa alimentare e di beni di prima necessità erogato dal Comune di Lucca alle persone in difficoltà per l’emergenza sanitaria Covid-19.

giovedì, 23 aprile 2020, 14:54

Esprime soddisfazione Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, nel commentare la decisione della Regione Toscana di concedere a ristoranti e altre tipologie di pubblici esercizi la possibilità di vendita di cibi da asporto, in aggiunta a quella già precedentemente concessa della vendita attraverso consegna a domicilio.

giovedì, 23 aprile 2020, 12:54

Nella prima mattina, gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato lo sgombero del fondo commerciale di via dell’Angelo Custode n.33 a Lucca dando seguito all’ordinanza firmata ieri sera dal sindaco per motivi igienico-sanitari. Le persone che si trovavano ancora nello stabile sono state sottoposte nei giorni scorsi a tampone Covid-19...

giovedì, 23 aprile 2020, 12:36

"In questo periodo di emergenza e blocco del paese, CasaPound Lucca continua a fornire un aiuto concreto alle famiglie italiane in difficoltà tramite la consegna della raccolta alimentare, come facciamo ogni mese da più di cinque anni".