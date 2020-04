Ghirelli (Lega Pro): "Potremmo allinearci al Campionato del Mondo"

Altre notizie brevi

Da lunedì prossimo 20 aprile prenderà il via la distribuzione gratuita di mascherine per tutti i cittadini presso 1150 farmacie e 230 supermercati della Toscana. Le mascherine in distribuzione saranno quelle in tessuto non tessuto, prodotte in Toscana grazie al neonato “distretto delle protezioni” capace di garantire una produzione...

Con il Comunicato Ufficiale N. 187/A, pubblicato in data 16 aprile 2020, la FIGC ha deliberato la sospensione definitiva dei campionati nazionali Primavera, organizzati dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC e dei campionati e tornei direttamente organizzati sotto l’egida del Settore Giovanile e Scolastico già programmati per la stagione sportiva 2019/2020.

Andrà in onda domenica 19 aprile alle 9.40 su Rai Uno una nuova puntata di “Paesi che vai” interamente dedicata a Lucca e a Giacomo Puccini. Il programma televisivo condotto da Livio Leonardi, con uno share medio di 2.2 milioni di telespettatori, riscopre i territori italiani illustrando aspetti e risorse...

La Regione Toscana, con l'ennesima ordinanza, ha stabilito l'accesso agli stabilimenti balneari, i campeggi, i villaggi turistici, i parchi di vacanza, le aree di sosta solo al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza e pulizia.