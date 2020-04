Lucca e Giacomo Puccini domenica su Rai Uno

Altre notizie brevi

venerdì, 17 aprile 2020, 19:01

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è tornato a parlare della possibile ripresa del campionato a www.calciomercato.it: "Il presidente Gravina ha detto giustamente che si ricomincerà quando lo dirà l’autorità sanitaria e che si finiscano i campionati, onde evitare contenziosi. Potremmo allinearci al campionato mondiale del Qatar, giocando un campionato solare.

venerdì, 17 aprile 2020, 18:44

Da lunedì prossimo 20 aprile prenderà il via la distribuzione gratuita di mascherine per tutti i cittadini presso 1150 farmacie e 230 supermercati della Toscana. Le mascherine in distribuzione saranno quelle in tessuto non tessuto, prodotte in Toscana grazie al neonato “distretto delle protezioni” capace di garantire una produzione...

venerdì, 17 aprile 2020, 13:47

Con il Comunicato Ufficiale N. 187/A, pubblicato in data 16 aprile 2020, la FIGC ha deliberato la sospensione definitiva dei campionati nazionali Primavera, organizzati dalla Divisione Calcio Femminile della FIGC e dei campionati e tornei direttamente organizzati sotto l’egida del Settore Giovanile e Scolastico già programmati per la stagione sportiva 2019/2020.

venerdì, 17 aprile 2020, 08:35

La Regione Toscana, con l'ennesima ordinanza, ha stabilito l'accesso agli stabilimenti balneari, i campeggi, i villaggi turistici, i parchi di vacanza, le aree di sosta solo al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza e pulizia.