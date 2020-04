Messa in ricordo di Di Bert e Lombardi sui social

martedì, 21 aprile 2020, 13:59

Sono trascorsi rispettivamente due anni ed un anno dalla scomparsa di Claudio Adelchi Di Bert, avvenuta il 22 aprile 2018, e di Giuliano Lombardi che se ne è andato invece il 23 aprile 2019. Due esponenti di spicco del tifo rossonero della Lucchese e due grandi amici, uniti in un tragico destino che li ha portati via prematuramente ai loro affetti più cari. Ora riposano l’uno accanto all’altro al cimitero dell’Arancio. La loro assenza ha lasciato un vuoto indescrivibile nella loro famiglia e nei tanti amici che li hanno sempre apprezzati per le loro spiccate doti e per la loro umanità. Per ricordarli in questo triste anniversario, che coincide purtroppo in un momento di grande difficoltà per tutti, verrà celebrata una Santa Messa mercoledì 22 aprile alle 17,30 nel Santuario di Santa Gemma. La Chiesa non sarà accessibile, ma sarà comunque un modo per mantenere vivo il ricordo di Claudio e Giuliano in tutte le persone che li hanno conosciuti. Per chi vorrà sarà possibile assistere alla funzione religiosa tramite i social sulla pagina ufficiale del Santuario.