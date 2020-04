Prorogata fino al 3 maggio la chiusura dei cimiteri di Lucca

Altre notizie brevi

martedì, 14 aprile 2020, 18:50

Slitta di sei giorni il termine ultimo ai Comuni che ancora non l’hanno fatto per terminare la distribuzione delle mascherine di cui la Regione ha voluto dotare gratuitamente tutti i toscani. Lo prevede una nuova ordinanza firmata oggi dal presidente Rossi. I sette giorni indicati dalla precedente ordinanza scadevano ieri sera.

martedì, 14 aprile 2020, 18:15

Approvati e finanziati i progetti per i cinque lotti relativi alla manutenzione straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione su numerose vie comunali che saranno effettuati nei prossimi mesi dalla società Lucca Riscossioni e Servizi, (già Lucca Holding Servizi).

martedì, 14 aprile 2020, 16:24

La soglia di decremento del reddito rispetto al 2019 necessaria per accedere al bando per il sostegno straordinario all'affitto voluto dalla Regione Toscana passerà dal 40% al 30%, in modo da ampliare il numero degli aventi diritto.

lunedì, 13 aprile 2020, 18:44

Riaprono i negozi: una parte, oltre a quelli già autorizzati. L’ha deciso il governo nazionale. In Toscana ci saranno però alcune prescrizioni in più da rispettare, che riguardano le distanze, i modi per raggiungere il luogo di lavoro, l’eventuale l’accesso anche e la sanificazione.