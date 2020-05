La gioia di mister Favarin: "Lucca merita categorie superiori: promozione conquistata anche grazie a una meravigliosa tifoseria!

domenica, 24 maggio 2020, 19:09

Giancarlo Favarin è tornato a parlare della Lucchese per far i complimenti a tutti l'ambiente rossonero attraverso www.tuttoc.com: ""È stata una bella notizia dopo solo un anno di purgatorio è tornata tra i professionisti. Nessuno la dava per favorita essendo partita tardi, ma sicuramente è una notizia importante ritrovarsi non più tra i dilettanti. Certamente li aspetterà un anno complicato, ancora non si sa niente se e quando si partirà e ci saranno altri problemi. Sicuramente il merito è di tutti, è stato fatto un buon lavoro. Tutti davano per scontato che salisse il Prato, sono partiti in silenzio e così non è stato. La Lucchese è partita a fari spenti ma poi è uscita, anche aiutata dalla meravigliosa tifoseria. Nonostante sia promozione anomala, va comunque festeggiata. Lucca non merita solo la C ma categorie superiori".