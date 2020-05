Serie A, via libera alla ripresa del campionato

Altre notizie brevi

giovedì, 28 maggio 2020, 12:16

Lunga intervista del trainer rossonero Francesco Monaco a www.tuttoc.com durante la quale il tecnico è tornato a parlare anche del suo legame con la Lucchese: "Per me la Lucchese ha un significato speciale, da calciatore ho disputato oltre 400 presenze all'epoca di Maestrelli attorno alla metà degli anni ottanta, quando...

mercoledì, 27 maggio 2020, 15:03

Continuano i servizi di distribuzione pasti e resta aperto lo spazio diurno di via Brunero Paoli. Dalla prima settimana di giugno, la Croce Rossa effettuerà due uscite settimanali con l’unità di strada. Il 31 maggio, dopo due mesi e mezzo di apertura straordinaria, a servizio di chi era rimasto bloccato...

mercoledì, 27 maggio 2020, 12:04

Mattia Lombardo, ex giocatore rossonero, è tornato a parlare di Lucchese nel corso di una intervista rilasciata ai colleghi di www.tuttoc.com: “Sicuramente la promozione, prossima alla ratificazione, è un bene per il calcio e per la Lucchese che merita questa categoria.

martedì, 26 maggio 2020, 15:06

Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, è intervenuto alla trasmissione "Sportinoro" per ribadire la sua contrarietà alla creazione di una nuova serie C2: “Sono fortemente convinto che in Italia 100 squadre professionistiche siano troppe, il sistema calcio non le regge più.