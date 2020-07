Ghirelli (Lega Pro): "Rinunceremo alla Coppa Italia"

Altre notizie brevi

venerdì, 24 luglio 2020, 08:43

convocata la riunione del Consiglio Federale per le ore 12 di martedì 4 agosto. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 25 giugno e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; elezione di un componente del Consiglio Direttivo della...

giovedì, 23 luglio 2020, 17:14

Massimo Morgia è il nuovo allenatore della Vigor Lamezia, squadra che parteciperà al campionato di Eccellenza dopo che è stata appurato che la squadra calabrese non poteva soddisfare i criteri per il ripescaggio in Serie D.

giovedì, 23 luglio 2020, 13:10

Finisce in tribunale la vicenda del passaggio delle quote del Rimini calcio: dopo che Danilo Mariani, lo scorso anno impegnato in un tentativo senza esito di far ripartire il calcio a Lucca, sembrava aver concluso l'acquisto della società romagnola e dopo che nei giorni scorsi il club è invece finito...

mercoledì, 22 luglio 2020, 23:05

Dopo 21 anni la Reggiana torna in Serie B: nella finale play off valida per la cadetteria gli emiliani si sono imposti 1-0 contro il Bari grazie a un gol di Kargbo a inizio ripresa. Nei minuti finali spazio anche per l'ex rossonero Marcos Espeche che mister Alvini ha buttato...