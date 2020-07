Vittorio Bini confermato presidente degli arbitri toscani

Altre notizie brevi

lunedì, 6 luglio 2020, 20:46

Il Portsmouth esce ai rigori in semifinale play off della League One. I Pompey sono stati battuti per 5-4 dopo i calci di rigore dall'Oxford dopo che i tempi supplementari erano terminati 1-1. All'andata era finita 1-1.

domenica, 5 luglio 2020, 22:43

Concluse anche le gare di sola andata valider per il secondo turno dei play off di Serie C. Ecco i risultati con in maiuscolo chi ha superato il turno:

sabato, 4 luglio 2020, 13:25

Lunedì 13 luglio alle ore 21.00, presso il piazzale antistante il museo rossonero, sotto la Curva Ovest, è stata convocata l'assemblea ordinaria di tutti i soci di LUCCA UNITED con all'ordine del giorno, concessione a titolo gratuito uso del marchio A.S.

venerdì, 3 luglio 2020, 23:04

Serata di play off anche nella League One inglese dove il Portsmouth, nella semifinale di andata, non è andato oltre l'1-1 sul proprio terreno contro l'Oxford. Gara di ritorno in programma lunedì 6 luglio: chi passa il turno accede alla finale dove è in palio l'accesso alla Championship, la Serie...