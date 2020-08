Comitato 4.0: “Soddisfazione, dal governo 90 milioni per lo sport” Introdotto dal decreto agosto un bonus fiscale del 50% per chi sponsorizza squadre e atleti

Altre notizie brevi

venerdì, 14 agosto 2020, 20:15

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, per parlare di credito d'imposta e di uovi protocolli sanitari: "Siamo soddisfatti perché noi siamo quelle società che stanno nella faglia tra il professionismo e i dilettanti e che soffrono in modo particolare dal momento in...

venerdì, 14 agosto 2020, 15:07

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana, è tornato a parlare delle misure per il Covid-19 dai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "In questo momento il giocare a porte chiuse è la condicio sine qua non. Si è provato ad allentare un po', può darsi che ci si arrivi ma siamo ossessionati...

giovedì, 13 agosto 2020, 17:03

Roberto Strechie, ex rossonero della stagione 2018-2019 ora sotto contratto con il Novara, sarebbe nel mirino di Teramo e Pontedera: lo scrive il principale sito che si occupa di terza serie, www.tuttoc.com.

mercoledì, 12 agosto 2020, 17:49

Alessandro Vichi, amministratore delegato della Lucchese, ringrazia tutto il direttivo di Lucca United e i soci per l'accordo raggiunto sul marchio nei giorni scorsi: "Era doveroso porgere il ringraziamento, è un accordo di comodato di un anno, ma rinnovabile".