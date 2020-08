Covid, Lega Pro e Federlab siglano protocollo d’intesa per test ai tesserati dei club di serie C

Altre notizie brevi

mercoledì, 19 agosto 2020, 14:58

Il Ravenna in data odierna ha provveduto a depositare presso gli uffici della Lega Italiana Calcio Professionistico di Firenze tutta la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di riammissione al prossimo campionato di serie C.

mercoledì, 19 agosto 2020, 12:39

Tutto fatto per Claudio Cellamare. Manca l'ufficialità dellasocietà rossonera che però arriverà tra poche ore. Il terzino destro classe 2004 è già in città ed è un colpo in prospettiva futura. La Lucchese l'ha preso dal Milan e si allenerà con la prima squadra.

martedì, 18 agosto 2020, 17:03

Stamani i giocatori e lo staff rossoneri sono stati sottoposti a tampone e test sierologico, come previsto. Per domani è fissata la prima riunione tecnica ed a seguire il primo allenamento della stagione anche se individuale e così sarà per tutta questa settimana.

lunedì, 17 agosto 2020, 17:52

L'AZ Picerno comunica ufficialmente di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni di Giacomo Ligorio (1997), che si è legato con la società rossoblù per un anno con opzione per il secondo. Per Ligorio si tratta di un ritorno. Nell’ultimo anno il difensore ha militato nella Lucchese.