L'ex Bortolussi in gol contro il Torino

domenica, 30 agosto 2020, 14:37

Mattia Bortolussi ancora protagonista. L'ex attaccante rossonero è andato in gol nell'amichevole tra Torino e Novara conclusasi 4-1 per i granata, per gli azzurri il gol della bandiera, che per un po' aveva riaperto la gara, è stato siglato proprio dall'ex capitano rossonero.