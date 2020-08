Mercato degli ex: D'Auria alla Carrarese, Gazzoli preparatore portieri dell'Entella

giovedì, 20 agosto 2020, 20:01

Nuovi cambi di casacca per alcuni ex rossoneri: Gianluca D'Auria ha accettato la proposta della Carrarese. Massimo Gazzoli è stato riconfermato come preparatore dei portieri all'Entella e Francesco Farioli ha accettato una proposta molto allettante dalla squadra turca Alanyaspor come assistant manager, dopo essere stato preparatore dei portieri di Sassuolo e Benevento con De Zerbi. A Lucca, Farioli rimase un anno e mezzo ma impressionò per gli innovativi metodi di lavoro e dopo l'esperienza di Lucca andò in Qatar a lavorare con la federazione locale per preparare i giovani portieri al mondiale 2022 che si svolgerà proprio in quel paese.