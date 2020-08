Mercato, Ligorio va al Picerno

Altre notizie brevi

lunedì, 17 agosto 2020, 09:07

Un lucchese salva il Pescara. Dietro la salvezza del Pescara c'è anche il lavoro di un mental coach di Lucca, ovvero di Eugenio Vassalle, il mental coach dei calciatori e allenatori professionisti: "Quando un mese fa mi sono sentito con il mister Andrea Sottil dicendogli che potevo dargli una mano...

domenica, 16 agosto 2020, 16:02

Lunga intervista del portale www.tuttoc.com all'ex rossonero Giuseppe Cardone, che ha speso parole anche per la Lucchese: "Lucchese in Lega Pro, almeno per blasone, dovrebbe sempre fare bene. Me lo auguro per la città che negli ultimi anni ha avuto poche gioie e tanti dispiaceri.

venerdì, 14 agosto 2020, 20:15

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, per parlare di credito d'imposta e di uovi protocolli sanitari: "Siamo soddisfatti perché noi siamo quelle società che stanno nella faglia tra il professionismo e i dilettanti e che soffrono in modo particolare dal momento in...

venerdì, 14 agosto 2020, 15:07

Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana, è tornato a parlare delle misure per il Covid-19 dai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "In questo momento il giocare a porte chiuse è la condicio sine qua non. Si è provato ad allentare un po', può darsi che ci si arrivi ma siamo ossessionati...