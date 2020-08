Mercato, nuove squadre per gli ex rossoneri Arrigoni, Bachini e Ceccarelli

Altre notizie brevi

venerdì, 21 agosto 2020, 12:08

Tommaso Emmanuele Nobile, ex portiere rossonero, è passato ad indossare la maglia della Sambenedettese. Per lui un contratto biennale dopo l’esperienza a Carpi e prima ancora a Fano e a Vercelli.

giovedì, 20 agosto 2020, 20:01

Nuovi cambi di casacca per alcuni ex rossoneri: Gianluca D'Auria ha accettato la proposta della Carrarese. Massimo Gazzoli è stato riconfermato come preparatore dei portieri all'Entella e Francesco Farioli ha accettato una proposta molto allettante dalla squadra turca Alanyaspor come assistant manager, dopo essere stato preparatore dei portieri di Sassuolo...

giovedì, 20 agosto 2020, 13:55

La Lega Pro e Federlab Italia (tra le principali associazioni di categoria del comparto dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali privati accreditati con il SSN) hanno siglato un protocollo d’intesa per l’esecuzione di tamponi e test per la ricerca degli anticorpi contro il virus della Sars Cov2...

mercoledì, 19 agosto 2020, 14:58

Il Ravenna in data odierna ha provveduto a depositare presso gli uffici della Lega Italiana Calcio Professionistico di Firenze tutta la documentazione necessaria per la presentazione della domanda di riammissione al prossimo campionato di serie C.