Serie C, il Ravenna presenta domanda di riammissione

Altre notizie brevi

giovedì, 20 agosto 2020, 13:55

La Lega Pro e Federlab Italia (tra le principali associazioni di categoria del comparto dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali privati accreditati con il SSN) hanno siglato un protocollo d’intesa per l’esecuzione di tamponi e test per la ricerca degli anticorpi contro il virus della Sars Cov2...

mercoledì, 19 agosto 2020, 12:39

Tutto fatto per Claudio Cellamare. Manca l'ufficialità dellasocietà rossonera che però arriverà tra poche ore. Il terzino destro classe 2004 è già in città ed è un colpo in prospettiva futura. La Lucchese l'ha preso dal Milan e si allenerà con la prima squadra.

martedì, 18 agosto 2020, 17:03

Stamani i giocatori e lo staff rossoneri sono stati sottoposti a tampone e test sierologico, come previsto. Per domani è fissata la prima riunione tecnica ed a seguire il primo allenamento della stagione anche se individuale e così sarà per tutta questa settimana.

lunedì, 17 agosto 2020, 17:52

L'AZ Picerno comunica ufficialmente di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni di Giacomo Ligorio (1997), che si è legato con la società rossoblù per un anno con opzione per il secondo. Per Ligorio si tratta di un ritorno. Nell’ultimo anno il difensore ha militato nella Lucchese.