Prima di campionato, concluse cinque gare: ecco i risultati

Altre notizie brevi

sabato, 26 settembre 2020, 23:11

Lecco-Giana Erminio, anticipo della prima di campionato, è terminata con la vittoria dei padroni di casa per 1-0.

sabato, 26 settembre 2020, 15:33

Il sindaco Alessandro Tambellini e l'assessore allo sport Stefano Ragghianti hanno ricevuto questa mattina nel giardino di Palazzo Orsetti la squadra di basket femminile Le Mura Spring accompagnata dalla presidente Rachele Settesoldi, dai dirigenti sportivi Roberto Rapè, Francesco Caredio e Emanuele Cerri e dal coach Giovanni Giannelli.

sabato, 26 settembre 2020, 08:04

La Pergolettese, prossima avversaria dei rossoneri, comunica ufficialmente il ritorno in maglia gialloblù del centrocampista Simone Ferrari ('99), con la formula del trasferimento temporaneo dal Brescia, società di appartenenza con cui ha disputato la preparazione pre-campionato.

venerdì, 25 settembre 2020, 15:16

Con l'anticipo di sabato tra Lecco e Giana Erminio prende il via il campionato di Serie C nel girone A. Ecco il quadro delle gare in programma: