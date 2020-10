Mister Langella sul ritorno di Di Vito a Lucca: "E' un grande uomo"

sabato, 3 ottobre 2020, 09:09

Giovanni Langella, ex tecnico in seconda della Lucchese con mister Favarin, è tornato a parlare dei rossoneri per commentare a www.tuttoc.com il ritorno a Lucca di Marco De Vito: "Sono contento perché è un ragazzo serio e sempre disponibile con tutti. E' stato uno degli artefici di una stagione straordinaria qualche anno fa, a livello umano e fisico è un grande uomo. Ha un ottimo rapporto con la piazza di Lucca, spero possa dare qualcosa in più sotto l'aspetto del senso di appartenenza che ai giorni nostri non tutti i giocatori hanno. E' professionale e potrà dare una mano per la salvezza"