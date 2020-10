Lutto per Cruciani: è morto il padre del calciatore rossonero

Altre notizie brevi

mercoledì, 14 ottobre 2020, 15:37

La Lucchese, per favorire i suoi giovani tifosi, comunica che, nonostante sia necessaria l'emissione del titolo di accesso, a causa della capienza ridotta e delle vigenti norme anti Covid-19 in vigore, per la partita Lucchese - Como, in programma domenica 18 ottobre alle ore 17.30, sarà prevista una tariffa minima...

martedì, 13 ottobre 2020, 18:58

Andrea Vignali ha trovato squadra e da pochi giorni è un giocatore dell'Union Feltre, compagine che milita nel Girone C della Serie D. Il fantasista di Massa, che lo scorso anno aveva realizzato 5 gol in rossonero, riparte con una nuova avventura.

martedì, 13 ottobre 2020, 14:47

Lucchese-Como, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Gino Garofalo della sezione AIA di Torre del Greco. Garofalo sarà coadiuvato da Marco Belsanti e Marco Dentico di Bari, quarto uomo Francesco Burlando di Genova.

lunedì, 12 ottobre 2020, 22:53

Conclusi i due postici del lunedì validi per la quarta di andata del girone A. Ecco i risultati: