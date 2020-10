Settima di campionato, concluse le prime gare

Altre notizie brevi

domenica, 25 ottobre 2020, 22:54

Terminate anche le ultime tre gare valide per la settima di andata. Ecco i risultati:

domenica, 25 ottobre 2020, 19:17

Concluse altre tre gare valide per la settima di andata, in attesa degli incontri serali. Ecco i risultati:

domenica, 25 ottobre 2020, 12:22

Da oggi la Serie C va in chiaro. Le partite saranno visibili sul canale YouTube, sulla pagina Facebook, sul sito internet di Eleven Sports e su Live Now. Questa la richiesta che Lega Pro ha avanzato, a seguito dei gravi e ripetuti attacchi informatici subiti da Eleven Sports, che hanno...

venerdì, 23 ottobre 2020, 14:40

Settima di andata che nel girone A della Serie C si disputerà tutto nella giornata di domenica. Ecco il programma completo: