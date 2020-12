Giudice sportivo, Benassi fermato per un turno

lunedì, 30 novembre 2020, 18:44

Stop per un turno al capitano rossonero Maikol Benassi che è stato ammonito a Pistoia. Essendo in diffida è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo e dovrà saltare la gara di recupero di mercoledì prossimo contro il Pontedera.