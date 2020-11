Lucchese-Albinoleffe, dirige Grasso di Ariano Irpino

Altre notizie brevi

martedì, 3 novembre 2020, 17:13

Alla vigilia di un nuovo Dpcm, il consiglio direttivo della Lega Pro si è riunito in video conferenza per confrontarsi sull’attuale situazione in cui versano le squadre di Serie C e sui possibili scenari che dovessero aprirsi nel caso in cui il campionato non potesse essere portato regolarmente a termine...

martedì, 3 novembre 2020, 12:53

La Vis Pesaro a sorpresa ha esonerato Giuseppe Galderisi e il suo vice Daniele Cavalletto, entrambi ex tecnici rossoneri. Nell’ultima partita la Vis Pesaro aveva vinto per 1 a 0 contro il Gubbio, ma, evidentemente, c’era qualcosa che non andava al di là dell’aspetto tecnico o forse la società si...

lunedì, 2 novembre 2020, 11:23

La pesante sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato contro la Pro Sesto è costata la panchina a del Novara a mister Simone Banchieri che è stato esonerato in nottata. Non è stato ancora reso noto il nome del successore.

domenica, 1 novembre 2020, 19:20

Si sono concluse le ultime quattro gare in programma per l'ottava di andata nel girone dei rossoneri che, come noto, hanno rinviato la loro gara. Ecco i risultati finali: