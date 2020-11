Pontedera-Lucchese, arbitra Rinaldi di Bassano del Grappa

Altre notizie brevi

lunedì, 9 novembre 2020, 12:55

Il campionato di Serie C va avanti: il presidente della Lega Pro Ghirelli in una nota ha voluto fare chiarezza sulla vicenda dopo le prime indiscrezioni stampa: ""La Serie C va avanti e lo fa nel rispetto e nella tutela della salute.

lunedì, 9 novembre 2020, 12:28

Viste le numerose gare rinviate, secondo il sito Tuttoc.com, che riprende una ipotesi ventilata da Sportpiacenza.it, la Lega Pro starebbe pensando di sospendere il campionato per un mese. "Il cospicuo numero di partite rinviate negli ultimi turni potrebbe – si legge – indurre la Lega Pro a pensare di fermare...

domenica, 8 novembre 2020, 21:36

Si sono concluse le ultime due gare in programma per la nona di andata nel girone A. Da segnalare che il Pontedera, avversario dei rossoneri mercoledì prossimo, ha perso a Pistoia nei minuti finali, espulso Risaliti, che dunque non sarà della partita contro la formazione di Lopez.

domenica, 8 novembre 2020, 16:56

Concluse le prime due gare di oggi valide per la nona di andata nel girone A. Ecco i risultati: