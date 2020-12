Posticipo del lunedì: Como e Piacenza pareggiano

Altre notizie brevi

lunedì, 30 novembre 2020, 18:44

Stop per un turno al capitano rossonero Maikol Benassi che è stato ammonito a Pistoia. Essendo in diffida è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo e dovrà saltare la gara di recupero di mercoledì prossimo contro il Pontedera.

lunedì, 30 novembre 2020, 18:26

L’Assemblea Generale dell'AIC ha eletto oggi il nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio (2020/2024). Al termine della votazione sono risultati eletti i consiglieri: Acerbi Francesco, Agliardi Federico, Alessandri Carlo, Audero Emil Mulyadi, Bindi Giacomo, Biondini Davide, Bonucci Leonardo, Calcagno Umberto, Cavion Michele, Ciofani Daniel, D’Angelo...

lunedì, 30 novembre 2020, 08:32

Pontedera-Lucchese, recupero della decima di campionato in programma mercoledì prossimo, sarà diretta da Simone Taricone della sezione AIA di Perugia. Taricone sarà coadiuvato da Federico Fratello e Franco Iacovacci di Latina. Quarto uomo sarà Marco Ricci di Firenze.

sabato, 28 novembre 2020, 20:03

Concluse le gare della domenica valide per la tredicesima di andata. Ecco i risultati in attesa del posticipo del lunedì tra Como e Piacenza: