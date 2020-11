Serie C, riparte la Social Pro League. Al via l'ottava edizione del campionato tra le pagine Facebook del calcio italiano

lunedì, 23 novembre 2020, 16:43

Da oggi le pagine Facebook delle squadre di Serie C saranno impegnate nella ormai storica competizione social che vede migliaia di tifosi provenienti da ogni parte d'Italia votare la propria squadra. La scorsa edizione ha registrato una grande partecipazione, con più di 3.000 tifosi partecipanti e 20.000 voti espressi da parte degli utenti, che al termine della finale hanno assistito al trionfo della Paganese. Gli azzurrostellati si sono aggiudicato il titolo di Campione di Social Pro League vincendo in finale per 1 a 0 contro la Giana Erminio. Il 26 aprile 2020, giorno di chiusura della competizione, si conoscerà la migliore pagina Facebook della Serie C della stagione 2020-2021. Per avere maggiori informazioni sul regolamento e le squadre in gara si può consultare la pagina istituzionale dell'iniziativa: https://www.superscommesse.it/iniziative/social-pro-league.html Si parte con la fase giorni, che durerà fino al 27 dicembre. Il blocco di partenza sarà composto da 58 squadre divise in tre gironi, che accumuleranno punti in classifica grazie ai voti dei propri tifosi. Al termine del primo step di gioco, le migliori classificate accederanno alla seconda fase, quella dell'eliminazione diretta, che decreterà la migliore pagina Facebook della ex Lega Pro.