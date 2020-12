A Curva Ovest c'è mister Lopez

Altre notizie brevi

giovedì, 10 dicembre 2020, 08:46

Piergiorgio Maritato, ex rossonero e ora attaccante del Piacenza, come riporta www.tuttoc.com, ha parlato della prossima partita con i rossoneri: ""Che partita sarà domenica a Lucca? Sarà dura, loro non hanno altro risultato che vincere per cercare di restare attaccanti al treno playout.

mercoledì, 9 dicembre 2020, 17:57

Allenamento pomeridiano per la Lucchese con partitelle a pressione ed esercizi con il pallone. E' stato questo il menù che Lopez ha proposto nella seduta pomeridiana. Prima però c'è stato il lavoro atletico sulla forza. Al campo si sono rivisti Papini, Kosovan e Cruciani che hanno lavorato a parte.

mercoledì, 9 dicembre 2020, 17:50

L'ex rossonero Nicola Mingazzini fino allo scorso anno allo Spezia, è entrato a far parte da un pò di tempo dello scouting del Sassuolo. Per l'ex centrocampista della Lucchese si tratta di un'opportunità importante di lavorare per un club di Serie A.

mercoledì, 9 dicembre 2020, 16:49

Il recupero valido per la dodicesima giornata tra Piacenza e Novara si è concluso sullo scoppiettante risultato di 3-3 con i padroni di casa in grado di recuperare per tre volte lo svantaggio. Gli emiliani, come noto, faranno visita ai rossoneri al Porta Elisa domenica prossima.