Giudice sportivo, Koosva fermato per un turno, la Carrarese perde mister Baldini e due giocatori

Altre notizie brevi

lunedì, 21 dicembre 2020, 18:11

Iniziano le prime penalizzazioni per il Livorno: il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con tre provvedimenti diversi, ha comminato complessivamente cinque punti di penalità al club amaranto da scontare in questa stagione, oltre al pagamento di 11.500 euro di multa e alla squalifica del rappresentante legale Rossettano Navarra per...

lunedì, 21 dicembre 2020, 17:07

Al via l'ultima giornata della fase a gironi della Social Pro League. Lucchese e Casertana, con rispettivamente 50 e 263 punti, anche questa settimana confermano il loro primato nei gironi A e C, così come il Modena rimane in vetta al girone B e risulta il club più votato, raggiungendo...

lunedì, 21 dicembre 2020, 09:45

Lucchese-Carrarese, in programma mercoledì prossimo e valida per la diciassettesima di andata, sarà diretta da Marco D'Ascanio della sezione AIA di Ancona. D'Ascanio sarà coadiuvato da Claudio Gualtieri di Asti e Mattia Massimino di Cuneo. Quarto uomo sarà Adalberto Fiero di Pistoia.

domenica, 20 dicembre 2020, 19:15

Si sono concluse tutte le gare valide per la sedicesima di andata del girone dei rossoneri. Ecco i risultati: