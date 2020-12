Lucchese-Piacenza, dirige di Milone di Taurianova

Altre notizie brevi

mercoledì, 9 dicembre 2020, 16:49

Il recupero valido per la dodicesima giornata tra Piacenza e Novara si è concluso sullo scoppiettante risultato di 3-3 con i padroni di casa in grado di recuperare per tre volte lo svantaggio. Gli emiliani, come noto, faranno visita ai rossoneri al Porta Elisa domenica prossima.

mercoledì, 9 dicembre 2020, 16:22

La Giana Erminio, dopo una pausa di riflessione, decide di affidare la guida tecnica della prima squadra a Oscar Brevi, che rivestirà il ruolo di primo allenatore, Cesare Albé torna al suo ruolo di vice presidente con delega all'area tecnica.

martedì, 8 dicembre 2020, 14:59

Il Basket Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca comunica che, a causa del perdurare delle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, in accordo con la società Dondi Multistore Vigarano, la partita in programma domenica 13 dicembre alle 18 al PalaTagliate tra Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca...

martedì, 8 dicembre 2020, 14:54

Da mercoledì 9 dicembre le partite della Serie C saranno visibili in diretta, in modalità pay-per-view, anche su Sky. L’operazione consente agli appassionati di calcio di avere a disposizione un’ulteriore modalità per seguire le squadre di Lega Pro, che stanno riscuotendo un interesse crescente da parte del pubblico.