Recupero, Pergolettese-Juventus B finisce 1-3

Altre notizie brevi

martedì, 1 dicembre 2020, 16:15

La Lucchese comunica che, in seguito all'ultimo giro di tamponi, non è stato riscontrato nessun nuovo caso di positività all'interno del gruppo squadra.

martedì, 1 dicembre 2020, 14:56

Il Como ha sollevato dall’incarico l’allenatore Marco Banchini. La guida tecnica della squadra è affidata ad interim a Giacomo Gattuso e Massimiliano Guidetti.

martedì, 1 dicembre 2020, 14:46

Al via la seconda giornata della fase a gironi della Social Pro League. Dopo la prima settimana di gioco, in cui i tifosi hanno potuto votare per la propria squadra del cuore, si sono delineate le classifiche provvisorie dei tre gironi di Lega Pro.

martedì, 1 dicembre 2020, 12:36

“Sono molto preoccupato, il credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive è stato approvato ad agosto e, ad oggi, non c’è ancora il decreto attuativo” così dichiara il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli che fa notare come “l’assenza del decreto ha creato un impasse che sta depotenziando, se non vanificando, l’efficacia dell’intervento”.