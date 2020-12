Social Pro League, al via l'ultima giornata della fase a gironi: la Lucchese conferma la prima posizione nel girone A

lunedì, 21 dicembre 2020, 17:07

Al via l'ultima giornata della fase a gironi della Social Pro League. Lucchese e Casertana, con rispettivamente 50 e 263 punti, anche questa settimana confermano il loro primato nei gironi A e C, così come il Modena rimane in vetta al girone B e risulta il club più votato, raggiungendo quota 561 punti. Questi i risultati provvisori della fase a gironi, che durerà fino al 27 dicembre, ma Social Pro League è appena iniziata. Potete supportare e votare la vostra squadra del cuore tramite il seguente link: https://www.superscommesse.it/social_pro_league/ Al termine del primo step di gioco, le migliori classificate accederanno alla seconda fase, quella dell'eliminazione diretta, che decreterà la migliore pagina Facebook della ex Lega Pro. Ecco i nuovi aggiornamenti sulle classifiche provvisorie, GIRONE A: settimana di conferme per la Lucchese, che mantiene la vetta della classifica nel girone A della Social Pro League, con un totale di 50 punti. L'Alessandria si affianca al Novara al secondo posto, entrambe a quota 36 punti. La Carrarese scala una posizione e diventa terza con 24 punti accumulati. Aurora Pro Patria e Pro Vercelli condividono il quarto posto con 16 punti, così come Grosseto e Giana Erminio, entrambe a quota 10 punti, occupano la quinta posizione. Segue la Pergolettese, con 8 punti. Livorno, Renate, Pro Sesto, Olbia rimangono anche questa settimana tutte a quota 4 punti. Chiudono il girone Piacenza, Pistoiese, Albinoleffe, le squadre che hanno accumulato 2 punti. Il 26 aprile 2020, giorno di chiusura della competizione, si conoscerà la migliore pagina Facebook della Serie C della stagione 2020-2021. Per avere maggiori informazioni sul regolamento e le squadre in gara si può consultare la pagina istituzionale dell'iniziativa: https://www.superscommesse.it/iniziative/social-pro-league.html