Grosseto-Lucchese, cambia l'orario del match

Altre notizie brevi

mercoledì, 27 gennaio 2021, 16:17

Il Novara ha acquisito dal Bari, attraverso una cessione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive, il centrocampista classe '97 Francesco Corsinelli.

mercoledì, 27 gennaio 2021, 08:35

Dopo l'esonero di Vincenzo Manzo, il Piacenza ha deciso di affidare la sua panchina a Cristiano Scazzola: lo annuncia la società emiliana che precisa di aver stipulato il contratto sino al giugno prossimo con un'opzione per la stagione successiva.

martedì, 26 gennaio 2021, 16:20

La Lucchese vince per 1 a 0 contro l'Alto Adige Sudtirol nella sfida diretta dei sedicesimi di finale e si qualifica per gli ottavi della Social Pro League, che prenderanno il via alle ore 15 di oggi e termineranno il 18 febbraio 2021.

martedì, 26 gennaio 2021, 15:47

Tommaso Bianchi, Marco Migliorini e Daniele Buzzegoli non potranno scendere in campo nel match che il Novara disputerà domenica prossima contro i rossoneri al Porta Elisa: i tre giocatori piemontesi sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo.