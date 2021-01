Lutto in casa rossonera: muore il padre di mister Lopez

Altre notizie brevi

giovedì, 28 gennaio 2021, 13:40

Nuovo arrivo in casa Novara che ha raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Mirko Bortoletti. Il centrocampista, classe 1998, ha giocato la prima parte del campionato nell’Arezzo, siglando 3 reti in 10 presenze.

mercoledì, 27 gennaio 2021, 16:18

Grosseto-Lucchese, in programma mercoledì 3 febbraio, previo accordo tra le società, sarà disputata alle ore 15 anziché alle ore 20,30 come annunciato in un primo momento.

mercoledì, 27 gennaio 2021, 16:17

Il Novara ha acquisito dal Bari, attraverso una cessione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive, il centrocampista classe '97 Francesco Corsinelli.

mercoledì, 27 gennaio 2021, 08:35

Dopo l'esonero di Vincenzo Manzo, il Piacenza ha deciso di affidare la sua panchina a Cristiano Scazzola: lo annuncia la società emiliana che precisa di aver stipulato il contratto sino al giugno prossimo con un'opzione per la stagione successiva.