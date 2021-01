Prima di ritorno, tutti i risultati: perdono Olbia, Piacenza e Pistoiese

domenica, 24 gennaio 2021, 19:55

Si sono concluse, in attesa del posticipo di lunedì, tutte le gare valide per la prima di ritorno. Ecco i risultati delle sette gare in programma oggi:

Pergolettese-Lucchese 0-2

Pro Patria-Carrarese 1-1

Giana-Lecco 1-1

Grosseto-Piacenza 2-1

Alessandria-Pistoiese 2-0

Pontedera-Olbia 2-1

Pro Sesto-Juventus B 1-1