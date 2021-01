Pro Vercelli-Livorno, respinto il reclamo dei piemontesi

venerdì, 8 gennaio 2021, 12:57

Il giudice sportivo Pasquale Marino ha respinto il ricorso presentato dalla Pro Vercelli per la gara disputata e persa contro il Livorno, in merito al superamento del limite di budget e conseguente necessità di garanzia integrativada parte dei labronici: "A seguito della verifica degli atti ufficiali, della corrispondenza della Lega Pro e delle memorie delle società interessate, i fatti in esame, ove adeguatamente accertati dai competenti organi, potrebbero integrare una violazione delle norme amministrative che presiedono al regolare tesseramento dei calciatori, ma eventuali provvedimenti sanzionatori non rientrerebbero nella competenza del Giudice Sportivo; - infatti, dall'esame delle relative normative in vigore è possibile desumere, a parere di questo Giudice, che il rilascio da parte della Lega competente del "visto di esecutività" del richiesto tesseramento, rende legittima e regolare la partecipazione alle gare ufficiali del singolo calciatore cui è riferibile il tesseramento esecutivo; 247/429 - che il visto di esecutività del tesseramento da parte della società A.S. Livorno Calcio S.r.l. dei calciatori Stancampiano Giuseppe, Bussaglia Andrea e Gemignani Andrea, risulta rilasciato dalle Lega in data 3.11.2020 per tutti i predetti atleti".