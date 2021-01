Renate, il diesse Obbbedio rinnova sino al 2022

Altre notizie brevi

martedì, 5 gennaio 2021, 14:51

Accompagnare i club di Serie C alla scoperta degli strumenti resi disponibili dal Governo per far fronte alla crisi determinata dal coronavirus. È l’obiettivo del seminario organizzato da Lega Pro sul decreto che dà attuazione al credito d’imposta sulle sponsorizzazioni, misura proposta dal Comitato 4.0 e sulla quale l’esecutivo ha...

martedì, 5 gennaio 2021, 12:39

Lecco-Lucchese, gara che segnerà l'inizio del 2021 per i rossoneri e in programma domenica prossima, sarà diretta da Andrea Ancora della sezione AIA di Roma 1. Ancora sarà coadiuvato da Paolo Tricarico di Udine e da Davide Santarossa di Pordenone.

lunedì, 4 gennaio 2021, 18:45

Dopo il TFN, anche la Corte Federale d’Appello, secondo grado della giustizia sportiva, ha respinto a sezioni unite i ricorsi presenti da Albinoleffe, Alessandria, Carrarese, Giana Erminio, Lecco, Novara, Olbia, Piacenza, Pistoiese, Pontedera, Pro Sesto, Pro Patria, Renate, Pergolettese, Grosseto, Pro Vercelli e Lucchese sui criteri delle risorse relative dal minutaggio.

domenica, 3 gennaio 2020, 17:40

Nel Lecco mancheranno gli squalificati Marzorati e Cauz, entrambi centrali difensivi; bisognerà vedere che prenderà il loro posto. In uscita dalla squadra lombarda Mastroianni, che potrebbe tornare nella sua città natale Caserta, e il giovane terzino Fabio Porru su di cui ci sono Piacenza, Cavese, Imolese e Teramo.