Lega Pro, presentato il Piano Strategico 2021-24

lunedì, 15 febbraio 2021, 12:19

Utilizzare la crisi prodotta dal Covid-19 per definire una visione, una missione e un modello di business sostenibile. Lega Pro ha presentato oggi il Piano Strategico 2021 – 2024, un percorso di sviluppo con una visione che connota la stessa lega non solo sotto il profilo agonistico ma anche come organizzazione in grado di generare valore per i giovani e il territorio. È il calcio che fa bene al Paese. Il Piano è stato illustrato oggi a Roma nel corso di un evento digitale con la partecipazione del presidente FIFA Gianni Infantino, del presidente Lega Pro Francesco Ghirelli, dei presidenti dei club e di oltre cinquecento rappresentanti del mondo istituzionale e produttivo del Paese. La nuova strategia di Lega Pro mira a perseguire obiettivi di sostenibilità economica con obiettivi sociali, nella convinzione che la sostenibilità sociale costituisca una leva di vantaggio competitivo. Il lavoro, condotto da Lega Pro con il supporto tecnico – metodologico di PwC, ha portato alla definizione dello scopo di lungo periodo della lega, racchiuso nella sua nuova “Missione”: “Lega Pro rappresenta la porta di ingresso al professionismo e la palestra per i giovani talenti nel territorio”.