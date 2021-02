Lucchese-Pro Vercelli, arbitra di Rutella di Enna

Altre notizie brevi

venerdì, 5 febbraio 2021, 14:49

A seguito di accordi tra le società, la Lega Pro ha autorizzato l'anticipo di orario del match tra Lucchese e Pro Patria che si giocherà alle ore 15 di mercoledì 17 febbraio.

venerdì, 5 febbraio 2021, 12:35

Si disputeranno tutte nella giornata di domenica le gare valide per la quarta di ritorno del girone A. Ecco il quadro completo degli incontri:

giovedì, 4 febbraio 2021, 18:17

Il giudice sportivo ha fermato per un turno, per somma di ammonizioni, il giocatore della Pro Vercelli Simone Emmanuello che dunque non sarà disponibile per la trasferta al Porta Elisa.

giovedì, 4 febbraio 2021, 15:13

La Lega Pro ha comunicato gli orari delle gare valide per il nono e decimo turno di ritorno del campionato: mercoledì 3 marzo la Lucchese giocherà in casa dell'Albinoleffe con calcio di inizio alle ore 15; domenica 8 marzo, invece, i rossoneri ospiteranno il Pontedera con inizio alle ore 17,30.