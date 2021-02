Quinta di ritorno, i risultati del sabato

Altre notizie brevi

La Lega Pro, preso atto - dell’istanza documentale presentata in data 12.02.2021 dalla società Pro Sesto; - delle prescrizioni di cui alla comunicazione del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – UOC Medicina Preventiva nelle Comunità – Malattie infettive - Regione Lombardia - ATS MILANO - Città metropolitana che ha...

La stagione 2020-2021 era iniziata con la presentazione del pallone “Connector”, che è riuscito a collegare 59 città, club e campi sportivi. Oggi, ecco il rinnovo della partnership per i prossimi 4 anni tra Lega Pro e Erreà Sport .

Quinta di ritorno che nel girone A andrà in scena tra sabato e domenica prossima. Ecco il quadro di tutte le gare in programma:

Alessandro Vichi, amministratore delegato della Lucchese, sarà l'ospite della diciottesima puntata di Curva Ovest in onda domani sera, giovedì, alle ore 21 su Noitv. In studio, come sempre Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.