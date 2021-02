Settima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

venerdì, 19 febbraio 2021, 19:15

"Ben venga il dibattito sul possibile cambio di denominazione dello stadio di Lucca- afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega -ma, probabilmente, sarebbe più interessante approfondire le dinamiche relative al futuro dell'impianto stesso". "C'è un progetto che dovrà essere vagliato - prosegue il consigliere - ma occorrerà capire...

venerdì, 19 febbraio 2021, 08:20

Juventus B-Lucchese, in programma domenica prossima a Alessandria, sarà diretta da Sajmir Kamara della sezione AIA di Verona. Kamara sarà coadiuvato da Rosario Caso di Nocera Inferiore e da Stefano Montagnani di Salerno. Quarto uomo sarà Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa.

giovedì, 18 febbraio 2021, 18:44

Dauda Peeters della Juventus B è stato fermato per una giornata dal giudice sportivo e dunque non sarà dispoibile nella gara che vedrà di fronte i piemontesi alla Lucchese prevista per domenica prossima a Alessandria.

giovedì, 18 febbraio 2021, 13:05

Il recupero di Olbia-Pro Sesto, valida per la quarta di ritorno, verrà disputato mercoledì 24 febbraio prossimo con inizio alle ore 12,30: lo ha stabilito la Lega Pro.