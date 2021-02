Terza di ritorno, tutti i risultati della giornata

Altre notizie brevi

martedì, 2 febbraio 2021, 19:29

Pontedera-Carrarese, valida come anticipo della terza giornata di campionato, si è conclusa sul punteggio di 1-1. Squadre che hanno concluso la gara in dieci.

martedì, 2 febbraio 2021, 18:14

Gabriele Dalla Bernardina arriverà a Lucca domattina e quindi non sarà convocato per la partita di Grosseto. Da giovedì prossimo, il neo difensore rossonero si aggregherà ai suoi nuovi compagni. Per il momento non è noto quale numero sceglierà, ci sono due opzioni: prendere un numero occupato da uno di...

martedì, 2 febbraio 2021, 09:38

Con il cartellino giallo rimediato contro il Novara, Marco De Vito è entrato in diffida: alla prossima ammonizione sarà squalificato per un turno.

martedì, 2 febbraio 2021, 08:16

Terza di ritorno che coincide con il primo turno infrasettimanale del 2021. Ecco le gare in programma tra martedì e mercoledì: