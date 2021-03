Dodicesima di ritorno, i risultati dei posticipi: perde il Piacenza

Altre notizie brevi

giovedì, 18 marzo 2021, 13:55

La Lega Pro ha definito le date di un gruppo di partite di recupero che non erano state disputate:

mercoledì, 17 marzo 2021, 22:25

Concluse tutte le gare in programma oggi e valide per la dodicesima di ritorno che vedrà altre partite anche nella giornata di domani. Ecco i risultati:

martedì, 16 marzo 2021, 19:12

Pari con risultato finale di 2-2 tra Livorno e Grosseto nell'anticipo valido per la dodicesima di ritorno. Maremmani in grado di recuperare in pieno recupero.

martedì, 16 marzo 2021, 16:12

Al via la semifinale della Social Pro League. Le squadre ad aver passato il turno nei quarti di finale della competizione sono 4: Modena, Mantova, Casertana e Lucchese. A partire da oggi, questi quattro club si affronteranno nella semifinale, penultima fase di gioco del campionato social dedicato alla Serie C.