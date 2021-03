Juventus B-Olbia rinviata a data da destinarsi

venerdì, 19 marzo 2021, 19:44

La Lega Pro, preso atto dell’istanza documentale presentata in data 19.03.2021 dalla società Olbia; delle prescrizioni contenute nella comunicazione del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Area Socio Sanitaria Locale di Olbia del 19.03.2021 nella quale si dichiara che ”all’interno della stessa squadra si è sviluppato un cluster, cioè un focolaio epidemico attivo”; in dipendenza di quanto sopra che la gara Juventus U23-Olbia, in programma domenica 21 marzo, Stadio “G.Moccagatta”, Alessandria, venga rinviata a data da destinarsi.