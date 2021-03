Nuovo lutto per mister Lopez: è morta la madre Pina

Altre notizie brevi

mercoledì, 3 marzo 2021, 17:45

Si sono tutte concluse le gare odierne valide per la nona di ritorno. Ecco i risultati in attesa degli ultimi due match in programma domani:

martedì, 2 marzo 2021, 16:55

Conclusa la prima gara valida per la nona giornata di ritorno. L'anticipo Pro Sesto-Pro Patria è terminato con il punteggio di 0-0.

martedì, 2 marzo 2021, 08:39

Il rossonero Matteo Panati è stato inserito tra i migliori dell'ultimo turno di campionato nella Top11 di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "20 anni ancora da compiere, ma già tanta personalità. Sta crescendo gara dopo gara accumulando esperienza. Pareggia su calcio da fermo".

lunedì, 1 marzo 2021, 20:03

Alessandria-Carrarese, posticipo del lunedì valido per l'ottava di ritorno, è terminata con il punteggio di 1-0 per i padroni di casa. I marmiferi, con questa sconfitta, escono almeno momentaneamente dalla griglia play off dove entra il Grosseto.