Recuperi, la Pistoiese perde a Olbia

Altre notizie brevi

mercoledì, 31 marzo 2021, 18:43

Al via la finale della Social Pro League. Siamo giunti alla fase conclusiva della competizione. Le due sfide dirette della semifinale hanno eletto vincitrici Lucchese e Modena, che adesso si daranno battaglia nel round finale del nostro gioco social dedicato alla Serie C.

martedì, 30 marzo 2021, 16:35

Shaqir Tafa del Piacenza, prossimo avversario dei rossoneri, è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo per "atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco".

martedì, 30 marzo 2021, 13:13

Piacenza-Lucchese, in programma sabato prossimo al Garilli, sarà diretta da Bogdan Nicolae Sfira della sezione AIA di Pordenone. Sfira sarà coadiuvato da Riccardo Vitali di Brescia e da Massimo Salvalaglio di Legnano. Quarto uomo sarà Daniel Cadirola di Milano.

martedì, 30 marzo 2021, 12:19

Giancarlo Favarin non è più l’allenatore del Follonica Gavorrano. L’ex tecnico rossonero ha rassegnato le dimissioni dopo la pesante sconfitta per 3 a 0 contro l’Aquila Montevarchi. La decisione del mister pisano è stata presa per dare una scossa a tutto l’ambiente del Follonica Gavorrano che veniva da due sconfitte consecutive.