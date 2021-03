Tredicesima di ritorno: nel posticipo vince l'Alessandria

Altre notizie brevi

lunedì, 22 marzo 2021, 15:41

Al via la semifinale della Social Pro League. Le squadre ad aver passato il turno nei quarti di finale della competizione sono quattro: Modena, Mantova, Casertana e Lucchese. A partire da oggi, questi quattro club si affronteranno nella semifinale, penultima fase di gioco del nostro campionato social dedicato alla Serie C.

lunedì, 22 marzo 2021, 15:14

Ancora un rinvio per la gara di recupero tra Olbia e Come prevista per mercoledì 24 marzo.Lo annuncia la Lega Pro: "Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Olbia ai sensi del punto 4 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n.

domenica, 21 marzo 2021, 19:27

Concluse altre due gare in attesa del match di stasera tra i rossoneri e la Pistoiese. Ecco i risultati:

domenica, 21 marzo 2021, 16:50

Si sono concluse le prime quattro gare valide per la tredicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: