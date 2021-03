Undicesima di ritorno, il programma completo delle gare

Altre notizie brevi

venerdì, 12 marzo 2021, 12:54

Mancano quattro giorni all'inizio della semifinale della Social Pro League. Le squadre che hanno passato il turno negli ottavi di finale sono ora impegnate nei quarti di finale del campionato social dedicato alla Serie C.

giovedì, 11 marzo 2021, 16:39

Simone Pecorini della Pro Sesto è stato fermato per un turno dal giudice sportivo dopo le gare di recupero disputate mercoledì. Pecorini non sarà dunque disponibile per la trasferta che i lombardi faranno al Porta Elisa domenica prossima.

giovedì, 11 marzo 2021, 15:12

Preso atto dell’istanza presentata dalla società Pergolettese ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, la Lega Pro ha disposto che la gara Juventus B-Pergolettese, in programma domenica 14 marzo, Stadio “G.

mercoledì, 10 marzo 2021, 17:15

La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto dell’istanza documentale presentata in data 09.03.2021 dalla società Pistoiese; delle prescrizioni di cui alla comunicazione del Dipartimento della Prevenzione – Unità Funzionale Semplice Igiene Pubblica e della Nutrizione Zona Pistoia – Azienda USL Toscana Centro, pervenuta in data 08.03.2021; della successiva comunicazione Dipartimento...