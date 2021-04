Anticipo della sedicesima, la Carrarese travolta dall'Albinoleffe

sabato, 10 aprile 2021, 17:16

Dura sconfitta per la Carrarese che nell'anticipo della sedicesima di ritorno è stata sconfitta in trasferta dall'Albinoleffe per 3-0. Apuani, avversari dei rossoneri domenica 11 aprile, che finiscono il match in dieci per l'espulsione di Ermacora.